Біля берегів Італії врятували понад 250 мігрантів

Понад 250 мігрантів були врятовані у Середземному морі протягом ночі на вівторок 26 грудня.

Протягом ночі двоє суден, одне з яких належить неурядовій організації, провели три операції з порятунку мігрантів, які прямували до Європи на двох невеликих і одному великому човні, повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Італії.

Кількість мігрантів, які прибувають до Італії, починаючи з липня, зменшилась на дві третини, після того як уряд у Тріполі оголосив війну перевізникам нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, що італійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.