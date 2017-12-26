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Біля берегів Італії врятували понад 250 мігрантів

Мігранти прямували до Європи на трьох човнах
Понад 250 мігрантів були врятовані у Середземному морі протягом ночі на вівторок 26 грудня.
Біля берегів Італії врятували понад 250 мігрантів Фото: moas.eu

Протягом ночі двоє суден, одне з яких належить неурядовій організації, провели три операції з порятунку мігрантів, які прямували до Європи на двох невеликих і одному великому човні, повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Італії.

Кількість мігрантів, які прибувають до Італії, починаючи з липня, зменшилась на дві третини, після того як уряд у Тріполі оголосив війну перевізникам нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, що італійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.

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26 12 2017 15:10
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