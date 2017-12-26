CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПонад 250 мігрантів були врятовані у Середземному морі протягом ночі на вівторок 26 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Італії врятували понад 250 мігрантів
Мігранти прямували до Європи на трьох човнах
Фото: moas.eu
Протягом ночі двоє суден, одне з яких належить неурядовій організації, провели три операції з порятунку мігрантів, які прямували до Європи на двох невеликих і одному великому човні, повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Італії.
Кількість мігрантів, які прибувають до Італії, починаючи з липня, зменшилась на дві третини, після того як уряд у Тріполі оголосив війну перевізникам нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, що італійські прокурори ініціювали розслідування загибелі 26 жінок з Нігерії, чиї тіла були виявлені в човні мігрантів біля берегів Італії.
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26 12 2017 15:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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