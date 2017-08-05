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Біля берегів Латвії зафіксували три російські кораблі

Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії
Три російські військові кораблі наблизилися до латвійського кордону.
Біля берегів Латвії зафіксували три російські кораблі Фото: РИА Новости / Віталий Аньков

Біля берегів Латвії були помічені російські судна Liven 551, "Серпухов" і "Моршанськ". Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії. Про це повідомили Національні збройні сили країни у Twitter.

Нагадаємо, 17 квітня Національні збройні сили Латвії заявили, що два підводні човни ВМС РФ були помічені в економічній зоні республіки приблизно в 10 км від державного кордону.

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08 05 2017 11:50
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