CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТри російські військові кораблі наблизилися до латвійського кордону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Латвії зафіксували три російські кораблі
Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії
Фото: РИА Новости / Віталий Аньков
Біля берегів Латвії були помічені російські судна Liven 551, "Серпухов" і "Моршанськ". Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні за 6,4 км від територіальних вод Латвії. Про це повідомили Національні збройні сили країни у Twitter.
Нагадаємо, 17 квітня Національні збройні сили Латвії заявили, що два підводні човни ВМС РФ були помічені в економічній зоні республіки приблизно в 10 км від державного кордону.
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