Біля берегів Лівії потонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих

За словами самих врятованих, на борту затонулого човна було не менше 150 осіб

Біля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 64 людини.

У перших повідомленнях про трагедію йшлося щонайменше про вісім загиблих. Тоді загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб.

За словами самих врятованих, на борту затонулого човна було не менше 150 осіб, повідомляє Reuters з посиланням на співробітників гуманітарних груп.

Нагадаємо, що близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії були навмисно втоплені нелегальним перевізником, який виштовхнув 120 своїх пасажирів у море біля узбережжя Ємену.