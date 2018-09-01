CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 64 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Лівії потонув човен з мігрантами: понад 60 загиблих
За словами самих врятованих, на борту затонулого човна було не менше 150 осіб
Фото: AFP
У перших повідомленнях про трагедію йшлося щонайменше про вісім загиблих. Тоді загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб.
За словами самих врятованих, на борту затонулого човна було не менше 150 осіб, повідомляє Reuters з посиланням на співробітників гуманітарних груп.
Нагадаємо, що близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії були навмисно втоплені нелегальним перевізником, який виштовхнув 120 своїх пасажирів у море біля узбережжя Ємену.
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