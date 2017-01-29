CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники рятувальних служб Малайзії знайшли затонуле судно з китайськими туристами, яке перестало виходити на зв'язок вранці 29 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Малайзії знайшли затонуле судно з китайськими туристами
Рятувальникам вдалося дістати з води декілька людей
Фото: EPA
Генеральний консул Китайської Народної Республіки в Кота-Кінабалу повідомив агентству "Сіньхуа" про те, що на місці аварії судна знайдені вцілілі особи, повідомляє "Дзеркало тижня".
Рятувальникам вдалося дістати з води декілька людей.
Нагадаємо, що біля узбережжя Малайзії зникло судно, на борту якого перебуває 28 китайських туристів і три члени екіпажу.
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29 01 2017 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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