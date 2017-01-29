Біля берегів Малайзії зникло судно з туристами на борту: триває пошуково-рятувальна операція

Зв'язок із судному обірвався в малазійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу

Біля узбережжя Малайзії зникло судно, на борту якого перебуває 28 китайських туристів і три члени екіпажу.

Влада країни повідомила, що зв'язок з судном, яке прямувало на острів Менгалум, обірвався в малазійських водах незабаром після виходу з порту міста Кота-Кінабалу - адміністративного центру штату Сабах, інформує BBC.

На цей момент на маршруті прямування судна розгорнута пошуково-рятувальна операція, яка ускладнюється сильним вітром і великими хвилями.

У пошуковій операції беруть участь співробітники поліції, а також представники військово-морського флоту і ВПС Малайзії.

Острів Менгалум, куди прямували туристи, відомий своїми дикими пляжами і популярний серед дайверів.

Нагадаємо, що два роки тому біля берегів Малайзії зник танкер Orkim Harmony, який перевозив шість тисяч тонн бензину Аі-95.