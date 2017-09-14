Біля берегів Мексики сформувався тропічний шторм Макс

Тропічний шторм Макс сформувався біля південного узбережжя Мексики.

Про це передає AP з посиланням на Національний центр із ураганів США.

Уточнюється, що шторм сформувався за 185 км на південний захід від Акапулько. Відзначається, що максимальна швидкість вітру в межах шторму становить 65 кілометрів на годину.

За даними центру, Макс досягне берегів Мексики в четвер. Влада країни попередила жителів ділянки узбережжя, через яку пройде шторм, про його наближення.

Метеорологи відзначають, що рясні опади, принесені штормом, можуть призвести до повеней і зсувів в мексиканських штатах Герреро і Оахака. Очікується, що серйозного збитку Макс не завдасть.

Вранці у вівторок, 12 вересня, ураган "Ірма" втратив статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.