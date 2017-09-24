Біля берегів Мексики знову стався землетрус Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 51 кілометр

Біля берегів Мексики в неділю, 24 вересня, стався землетрус магнітудою 5,7.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC). Відзначається, що підземні поштовхи сталися о 10:06 за місцевим часом (13:06 за Києвом, – ред.) на південь від міста Паредон (штат Чіапас). Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 51 км, а його вогнище залягало на глибині 60 км.

Фото: emsc-csem.org Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,1. Унаслідок землетрусу загинули щонайменше 248 осіб. У суботу, 23 вересня, в Мексиці стався черговий землетрус.

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