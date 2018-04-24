Біля берегів Нігерії пірати викрали 12 моряків з нідерландського судна

Африканські пірати викрали 12 моряків нідерландської вантажного судна FWN Rapide.

Пірати напали на судно, коли воно проходило між нігерійським портом Порт-Харкорт і Ганою, повідомляє компанія-власник судна ForestWave, передає RTV Noord.

З 14 членів екіпажу 12 були викрадені, ще двоє були евакуйовані в безпечне місце. Повідомляється, що вони не постраждали.

Про долю і місцеперебування викрадених поки що нічого невідомо. Компанія повідомляє, що веде роботу з сім'ями зниклих моряків і не припиняє спроби встановити зв'язок з командою.

Згідно представленої компанією інформації, всі викрадені моряки є іноземними громадянами.

Нагадаємо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.

Згодом німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG повідомила про звільнення шістьох своїх моряків.