Біля берегів Нігерії пірати викрали 12 моряків з нідерландського судна
Пірати напали на судно, коли воно проходило між нігерійським портом Порт-Харкорт і Ганою, повідомляє компанія-власник судна ForestWave, передає RTV Noord.
З 14 членів екіпажу 12 були викрадені, ще двоє були евакуйовані в безпечне місце. Повідомляється, що вони не постраждали.
Про долю і місцеперебування викрадених поки що нічого невідомо. Компанія повідомляє, що веде роботу з сім'ями зниклих моряків і не припиняє спроби встановити зв'язок з командою.
Згідно представленої компанією інформації, всі викрадені моряки є іноземними громадянами.
Нагадаємо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.
Згодом німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG повідомила про звільнення шістьох своїх моряків.
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