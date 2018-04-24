Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля берегів Нігерії пірати викрали 12 моряків з нідерландського судна

Компанія-судновласник повідомляє, що всі члени екіпажу - іноземні громадяни
Африканські пірати викрали 12 моряків нідерландської вантажного судна FWN Rapide.
Біля берегів Нігерії пірати викрали 12 моряків з нідерландського судна Фото: ННМ

Пірати напали на судно, коли воно проходило між нігерійським портом Порт-Харкорт і Ганою, повідомляє компанія-власник судна ForestWave, передає RTV Noord.

З 14 членів екіпажу 12 були викрадені, ще двоє були евакуйовані в безпечне місце. Повідомляється, що вони не постраждали.

Про долю і місцеперебування викрадених поки що нічого невідомо. Компанія повідомляє, що веде роботу з сім'ями зниклих моряків і не припиняє спроби встановити зв'язок з командою.

Згідно представленої компанією інформації, всі викрадені моряки є іноземними громадянами.

Нагадаємо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.

Згодом німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG повідомила про звільнення шістьох своїх моряків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2018 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.