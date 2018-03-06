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Біля берегів Туреччини затонув катер з біженцями: дев'ятеро загиблих

Тривають пошуки одного зниклого
Біля берегів району Демре в турецькій провінції Анталія затонув катер з біженцями, унаслідок чого загинуло дев'ятеро осіб.
Біля берегів Туреччини затонув катер з біженцями: дев Фото: Marina Militare / Handout via

Катер затонув у ніч на 3 червня за 2,5 милі від острова Кекова, повідомляє "Анадолу", посилаючись на дані служби берегової охорони Туреччини.

На місце події було направлено сторожовий катер, літак і вертоліт берегової охорони. Виявлено тіла дев'ятьох осіб, серед яких двоє чоловіків, жінка і шестеро дітей.

Як повідомили врятовані біженці, у катері перебували 15 осіб. Тривають пошуки одного зниклого.

Нагадаємо, що біля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 64 людини.

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03 06 2018 18:17
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