CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля берегів району Демре в турецькій провінції Анталія затонув катер з біженцями, унаслідок чого загинуло дев'ятеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Туреччини затонув катер з біженцями: дев'ятеро загиблих
Тривають пошуки одного зниклого
Фото: Marina Militare / Handout via
Катер затонув у ніч на 3 червня за 2,5 милі від острова Кекова, повідомляє "Анадолу", посилаючись на дані служби берегової охорони Туреччини.
На місце події було направлено сторожовий катер, літак і вертоліт берегової охорони. Виявлено тіла дев'ятьох осіб, серед яких двоє чоловіків, жінка і шестеро дітей.
Як повідомили врятовані біженці, у катері перебували 15 осіб. Тривають пошуки одного зниклого.
Нагадаємо, що біля берегів Лівії 6 січня затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 64 людини.
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03 06 2018 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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