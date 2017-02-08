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Біля берегів Туреччини затонув туристичний корабель

Доля трьох осіб залишається невідома
Поблизу південного узбережжя Туреччини у провінції Мугла затонув човен, на якому перебували 11 осіб.
Біля берегів Туреччини затонув туристичний корабель Фото: dsns.gov.ua

Інцидент стався сьогодні, 2 серпня поблизу приморського містечка Бозбурун у районі Мармариса, провінції Мугла, повідомляє Daily Sabah.

Повідомляється, що 8 осіб, які перебували на човні, були врятовані, з них двоє - отримали травми.

За інформацією Hurriyet Daily News, човен, який затонув, був екскурсійним. 

За даними агентства "РИА Новости" на борту були лише громадяни Туреччини.

Нагадаємо, 29 березня у нейтральних водах Чорного моря у 63 км від Ялти перекинувся суховантаж під прапором Того (Африка). Внаслідок інциденту шість моряків зникли безвісти.

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02 08 2017 12:17
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