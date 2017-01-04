CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВантажне судно південнокорейської судноплавної компанії з 24 членами екіпажу на борту зникло в морі поблизу Уругваю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Уругваю зникло південнокорейське судно
Контакт з кораблем був втрачений наприкінці п'ятниці
Фото: gazetevatan.com
"Вантажне судно, використовуване південнокорейською судноплавною компанією, пропало безвісти в морі поблизу Уругваю з 24 членами екіпажу", - повідомляє АР з посиланням на південнокорейський уряд.
Контакт з кораблем був втрачений наприкінці п'ятниці за південнокорейським часом, незабаром після того, як один з членів екіпажу відправив до судноплавної компанії текстове повідомлення про те, що судно набирає воду.
За словами анонімного чиновника, на кораблі були 16 філіппінців і 8 південнокорейців.
Нагадаємо, що над Ірландським морем зник приватний вертоліт з п'ятьма людьми, який вилетів з міста Мілтон-Кінс.
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