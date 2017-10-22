CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Британію обрушився потужний шторм Браян, який супроводжується сильним вітром і високими хвилями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля берегів Великобританії фіксують потужний шторм
Пориви вітру досягали до 112 км/г
Фото: AFP
Як повідомляє ВВС Україна, пориви вітру досягали до 112 км/г. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень, відключення електроенергії і проблем з транспортним сполученням.
Попередження "жовтого" рівня про сильний вітер діють в Уельсі, на півдні і в центрі Англії. По всій Англії діють сім попереджень про можливі затоплення, стільки ж попереджень оприлюднено і в Уельсі.
Нагадаємо, минулого тижня у Великобританії ураган "Офелія" забрав життя трьох людей, залишив сотні будинків без електрики і став причиною унікального природного явища.
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22 10 2017 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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