Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля берегів Великобританії фіксують потужний шторм

Пориви вітру досягали до 112 км/г
На Британію обрушився потужний шторм Браян, який супроводжується сильним вітром і високими хвилями.
Біля берегів Великобританії фіксують потужний шторм Фото: AFP

Як повідомляє ВВС Україна, пориви вітру досягали до 112 км/г. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень, відключення електроенергії і проблем з транспортним сполученням.

Попередження "жовтого" рівня про сильний вітер діють в Уельсі, на півдні і в центрі Англії. По всій Англії діють сім попереджень про можливі затоплення, стільки ж попереджень оприлюднено і в Уельсі.

Нагадаємо, минулого тижня у Великобританії ураган "Офелія" забрав життя трьох людей, залишив сотні будинків без електрики і став причиною унікального природного явища.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2017 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.