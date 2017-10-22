Біля берегів Великобританії фіксують потужний шторм

На Британію обрушився потужний шторм Браян, який супроводжується сильним вітром і високими хвилями.

Як повідомляє ВВС Україна, пориви вітру досягали до 112 км/г. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень, відключення електроенергії і проблем з транспортним сполученням.

Попередження "жовтого" рівня про сильний вітер діють в Уельсі, на півдні і в центрі Англії. По всій Англії діють сім попереджень про можливі затоплення, стільки ж попереджень оприлюднено і в Уельсі.

Нагадаємо, минулого тижня у Великобританії ураган "Офелія" забрав життя трьох людей, залишив сотні будинків без електрики і став причиною унікального природного явища.