Біля берегів Японії зник острів, - ЗМІ

Есанбе - один із 158 незаселених островів, яким уряд дав назви в 2014 році для визначення своїх територіальних кордонів

Маленький острів Есанбе Ханакіта Кодзіма зник біля берегів Японії.

"Незаселений острів, радше за все, пішов під воду", - пише британська газета The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".

Зниклий острів розташовувався на захід від островів Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Востаннє берегова охорона Японії оглядала його в 1987 році: тоді острів піднімався над рівнем води всього лише на 1,4 метра.

Есанбе був одним із 158 острівців, яким японський уряд дав найменування в 2014 році для того, щоб підтвердити свої права на ці території і розширити виняткову економічну зону. При цьому всі ці острови, як і раніше, залишаються незаселеними.

У вересні жителі села Саруфуцу на узбережжі північної частини острова Хоккайдо помітили зникнення острова, після чого на його місце було відправлено розвідувальні судна. Після того, як факт зникнення Есанбе підтвердився, виникло припущення про те, що острів остаточно пішов під воду.

За словами одного з місцевих жителів, тривалий час рибалки уникали Есанбе, оскільки навігаційні системи розпізнавали острів як підводну скелю.