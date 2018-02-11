Біля берегів Японії зник острів, - ЗМІ
"Незаселений острів, радше за все, пішов під воду", - пише британська газета The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".
Зниклий острів розташовувався на захід від островів Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Востаннє берегова охорона Японії оглядала його в 1987 році: тоді острів піднімався над рівнем води всього лише на 1,4 метра.
Есанбе був одним із 158 острівців, яким японський уряд дав найменування в 2014 році для того, щоб підтвердити свої права на ці території і розширити виняткову економічну зону. При цьому всі ці острови, як і раніше, залишаються незаселеними.
У вересні жителі села Саруфуцу на узбережжі північної частини острова Хоккайдо помітили зникнення острова, після чого на його місце було відправлено розвідувальні судна. Після того, як факт зникнення Есанбе підтвердився, виникло припущення про те, що острів остаточно пішов під воду.
За словами одного з місцевих жителів, тривалий час рибалки уникали Есанбе, оскільки навігаційні системи розпізнавали острів як підводну скелю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"