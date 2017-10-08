Біля берегів Ємену нелегальний перевізник втопив близько 50 біженців

Близько 50 підлітків із Сомалі та Ефіопії були навмисно втоплені нелегальним перевізником, який виштовхнув 120 своїх пасажирів у море біля узбережжя Ємену.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної організації з міграції (МОМ) при ООН, повідомляє ABC News.

"Ті, хто вижив, повідомили нашим колегам на березі, що перевізник виштовхнув їх в море, коли побачив правоохоронців", - заявив Лорен де Бок, голова відділу МОМ в Ємені.

Раніше співробітники Міжнародної організації з міграції (МОМ) виявили могили 29 мігрантів на пляжі в Шабві під час патрулювання. Зазначають, що "мертвих ховали ті, хто вижив". Середній вік загиблих - 16 років.

У МОМ також заявили, що після події щонайменше 22 мігранти зникли безвісти.

Нагадаємо, що до берегів італійських міст Кротон, Палермо і Катанія було доставлено 50 тіл мігрантів, які потонули в результаті декількох трагічних інцидентів у Середземному морі.