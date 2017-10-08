Біля берегів Ємену нелегальний перевізник втопив близько 50 біженців
Про це йдеться в повідомленні Міжнародної організації з міграції (МОМ) при ООН, повідомляє ABC News.
"Ті, хто вижив, повідомили нашим колегам на березі, що перевізник виштовхнув їх в море, коли побачив правоохоронців", - заявив Лорен де Бок, голова відділу МОМ в Ємені.
Раніше співробітники Міжнародної організації з міграції (МОМ) виявили могили 29 мігрантів на пляжі в Шабві під час патрулювання. Зазначають, що "мертвих ховали ті, хто вижив". Середній вік загиблих - 16 років.
У МОМ також заявили, що після події щонайменше 22 мігранти зникли безвісти.
Нагадаємо, що до берегів італійських міст Кротон, Палермо і Катанія було доставлено 50 тіл мігрантів, які потонули в результаті декількох трагічних інцидентів у Середземному морі.
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