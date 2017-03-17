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Біля берегів Ємену невідомий вертоліт обстріляв судно з біженцями: загинули близько 30 людей

Близько 80 мігрантів зуміли врятуватися
Біля узбережжя Ємену в результаті обстрілу судна з біженцями загинула щонайменше 31 людина.
Біля берегів Ємену невідомий вертоліт обстріляв судно з біженцями: загинули близько 30 людей Фото: Marina Militare / Handout via

Серед загиблих є жінки і діти. Вогонь вівся з гвинтоклира AH-64 “Апач”. Кому він належить, наразі невідомо, повідомляє ВВС.

Пасажири судна, яке прямувало з Ємену в Судан, мали при собі документи управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як повідомив один із членів екіпажу, врятувалися близько 80 мігрантів.

Судно зазнало нападу поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, в районі порту Ходейда, який перебуває під контролем повстанців-хуситів.

Повстанці контролюють майже все узбережжя Червоного моря на півночі країни. Уряд Ємену вважає, що вони становлять безпосередню загрозу для міжнародного судноплавства.

Нагадаємо,що нігерійський військовий реактивний літак помилково скинув бомби на табір біженців, загинули понад 100 осіб.

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17 03 2017 16:15
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