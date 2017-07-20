Біля будівлі МВС прибрали свічки і плакати пам'яті вбивства Шеремета

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України стерли графіті з написом "Хто вбив Павла Шеремета", прибрали свічки, плакати і наліпки з нагадуванням про важливість розслідування гучного вбивства.

"Під МВС стерли всі графіті з написом Хто вбив Павла, прибрали свічки і здерли плакати і наліпки. Ганьба", - написала журналістка Катерина Сергацкова на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, на відео журналістки каналу ATR Ельвіни Сеітбуллаєвої видно, як працівники стирають написи на асфальті біля будівлі МВС та прибирають свічки.

Згодом речник МВС Артем Шевченко назвав "ініціативою завгоспів" витирання написів "Хто вбив Павла".

"Я разом з вами визнаю, що це могла бути ідіотська ініціатива когось із завгоспів. Але я не їхній керівник і я не відповідаю за ідіотизм завгоспів, які пильнують тротуари, поручні тощо", - сказав Громадському Артем Шевченко.

Він також зазначив, що коментує "сутнісні речі, а не те, що намальоване на парканах і чому воно затирається".

"Пришліть нам запит і ми передамо його в адміністративно-господарське управління, яке відповідає за паркани, стіни і все таке інше. Вони дадуть нам якусь відповідь і ми надамо її вам", - додав Шевченко.

Акція "Рік без Павла" розпочалася о 8 ранку четверга. На ній присутні друзі та колеги Шеремета, а також небайдужі люди.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.