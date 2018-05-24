Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля будівлі посольства Росії у Києві пройшла акція підтримки Сенцова

Режисер уже 11 день продовжує голодування
24 травня біля будівлі посольства Росії в Києві пройшла акція підтримки ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування.
Біля будівлі посольства Росії у Києві пройшла акція підтримки Сенцова Фото: lb.ua

Серед учасників мітингу - історик-релігієзнавець, викладач одного з донецьких ВНЗ Ігор Козловський, який два роки провів у полоні бойовиків "ДНР", повідомляє LB.ua.

Раніше організатори акції повідомили у Facebook, що також заплановано літературно-художній перформанс на підтримку українського режисера.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2018 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.