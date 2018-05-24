Біля будівлі посольства Росії у Києві пройшла акція підтримки Сенцова

24 травня біля будівлі посольства Росії в Києві пройшла акція підтримки ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування.

Серед учасників мітингу - історик-релігієзнавець, викладач одного з донецьких ВНЗ Ігор Козловський, який два роки провів у полоні бойовиків "ДНР", повідомляє LB.ua.

Раніше організатори акції повідомили у Facebook, що також заплановано літературно-художній перформанс на підтримку українського режисера.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.