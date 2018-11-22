Біля будинку Профспілок поліція застосувала газ проти активістів: постраждав Масі Найєм, - ОНОВЛЕНО

На Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. Серед постраждалих адвокат Масі Найєм.

"Щойно, під час здійснення адвокатської діяльності і захисту свого клієнта на Майдані Незалежності, відносно мене був застосований спецзасіб (газовий балончик) співробітниками поліції (не патрульної)", - повідомив Найєм у Facebook.

Адвокат додав, що він отримав опік очей та обличчя.

Як повідомляє Національний центр правозахисту, інцидент стався, коли поліція затримувала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. На їхню думку, такий заклад недоречний у цій будівлі. Інцидент на відео з 33-ї хвилини.

Повідомляється, що 6-х активістів затримано та доправили в райвідділок на вул. Герцена. Разом із затриманими адвокат Масі Найєм, якого представники Нацполіції забризкали газом, і депутат Андрій Іллєнко.

Депутат Мустафа Найєм уточнив, що його брат Масі Найєм є адвокатом одного з затриманих активістів.

"Про те, що він адвокат, брат повідомив одразу після спроби затримати Сергія Мазура. І співробітники поліції це почули. Після чого застосували газовий балончик", – додав він.

"Співробітники поліції встановлені. Це Удодов Олександр Сергійович (номер жетона 0132928), Бояр Сергій Сергійович (0053541), Ошомок Олександр Валерійович (0133017). Це не співробітники патрульної поліції. Швидше за все, це співробітники поліції спеціального призначення", – повідомив Мустафа Найєм.

Масі Найєм уже написав заяву до Шевченківського райвідділу Нацполіціі в Києві.

Також стало відомо, що серед затриманих активістів - члени організації С14.

"В річницю революції виникли написи на забігайлівці КFC яка надумалась розміститись у профспілках де гинули люди. Громада вже не раз попереджала що в цьому місці генделі та караоке недопустимі в будь-якій формі", - йдеться у повідомленні С14.

Оновлення. Активістів, затриманих напередодні під час протесту проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві, відпустили.

Про це повідомила "Українській правді" речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Встановили анкетні дані, відібрали пояснення і відпустили", – повідомила вона у відповідь на запитання про їхню долю.