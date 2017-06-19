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Біля Чернігова сталася пожежа на сміттєзвалищі, - ФОТО

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється
У Чернігівській області в однойменному районі сталася пожежа на сміттєзвалищі.
Біля Чернігова сталася пожежа на сміттєзвалищі, - ФОТО Фото: cn.dsns.gov.ua

"18 червня о 2:42 до оперативно-координаційного центру Управління ДержНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про загорання сміття на території полігону твердих побутових відходів, у с. Новий Білоус Чернігівського району. На місце виклику прибули 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів Чернігова. О 04:36 вогнеборці локалізували пожежу та о 16:30 — ліквідовано", - повідомили в ГУ ДержНС області.


Фото: cn.dsns.gov.ua


Фото: cn.dsns.gov.ua

Загальна площа загоряння становила 0,05 га. До гасіння залучалися 15 чоловік особового складу та 5 одиниць спеціальної техніки, зазначають рятувальники.


Фото: cn.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що у Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття після виникнення масштабної пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.

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19 06 2017 12:18
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