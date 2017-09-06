Біля Держдуми близько 400 осіб влаштували пікет, - ВІДЕО

Біля головного входу до Держдуми на Охотному Ряду проходить пікет проти програми реновації (знесення п'ятиповерхівок).

За даними активістки "Яблука" Юлії Галяміної, на пікеті знаходяться 400 осіб.

На пікет прийшов голова московського "Яблука" Сергій Мітрохін. Він, зокрема, заявив, що реновація - "свавілля" щодо москвичів.

Незабаром Мітрохіна затримали поліцейські. У партії "Яблуко" РБК підтвердили затримання політика.

"Так це дійсно так. Нічого не було, просто стояли з плакатами", - уточнили в партії.

Пізніше Галяміна уточнила РБК інформацію про затриманих. "Затримали трьох людей. Один з них - Мітрохін. Поліція каже розходитися, забирають плакати", - розповіла вона. Кореспондент "Ехо Москви" в своєму Twitter опублікувала відео затримання Мітрохіна. Задержан Сергей Митрохин pic.twitter.com/csG7psdz6h — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 9 червня 2017 р. Біля будівлі Держдуми перебувають автозаки. Поліцейські в мегафон повідомляють присутніх, що "захід не санкціоновано", і пропонують розійтися. Близько десяти співробітників ОМОНу відтіснили протестуючих безпосередньо від входу до Держдуми.

До 11:10 Сергія Мітрохіна випустили з автозаку.

"Я не знаю чому мене відпустили, я не знаю чому мене затримали", - пояснив він в ефірі "Дождя". Це означає, що "самі вони розуміють, що ми нічого не порушили, ніде не написано, що не можна людині вголос говорити на вулиці", додав Мітрохін.

"Влада налякана таким масовим серйозним протестом проти цього божевільного закону", - зазначив політик.

Крім Мітрохіна були відпущені і інші затримані. Галяміна заявила РБК, що "на пікеті залишилися близько 150 осіб".

"Люди розходяться, йдуть на роботу. Своє ставлення вони висловили", - зазначила Галяміна.

Нагадаємо, 28 травня в Москві відбувся мітинг проти реновації.

Зокрема, 14 травня, у столиці РФ на подібний мітинг вийшло близько 20 тис. людей.