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Біля Харкова сільський голова продавав за хабарі землю під забудови

43 ділянки, загальною вартістю понад 6 млн. грн., були незаконно виділені громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків
На Харківщині чиновник за підробленими документами віддав понад 6 га землі.
Біля Харкова сільський голова продавав за хабарі землю під забудови Фото: odessa.net

Дергачівська місцева прокуратура забезпечила реальне виконання рішення Дергачівського районного суду щодо повернення понад 6 га сільгоспземель, які сільський голова незаконно роздав під забудову. Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на керівника місцевої прокуратури Володимира Пісоцького.

За інформацією Пісоцького, йдеться про землі на території Черкасько-Лозівської сільради. Їх надав громадянам голова сільради на підставі підроблених рішень сесій ще у 2009 році. 43 ділянки, загальною вартістю понад 6 млн. грн., були незаконно виділені громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.

"Вказані земельні ділянки передані у приватну власність з порушенням вимог чинного законодавства та з перевищенням повноважень сільської ради. Зокрема, земля знаходилася за межами населених пунктів, тож сільрада не мала законних підстав нею розпоряджатися. Крім того, встановлено, що рішення про передачу ділянок громадянам складені та підписані особисто сільським головою без попереднього винесення цього питання на розгляд депутатів. Підставою для звернення до суду стали результати досудового розслідування, в ході якого і встановлено підроблення цих рішень", - пояснив Пісоцький.

Наразі рішення суду реально виконані у повному обсязі - речові права скасовані.

Справа за фактом зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення (ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України) стосовно сільського голови знаходиться на розгляді суду.

Нагадаємо, у січні прокуратура Закарпатської області спільно з співробітниками спецпідрозділу "К" УСБ України викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовими особами Ужгородської міської ради за вирішення "земельних" питань.

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