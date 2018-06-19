Біля Кабміну затримали чоловіка у бронежилеті, масці та зі зброєю, – ФОТО

Він вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався до Верховної Ради

Правоохоронці затримали молодого чоловіка зі зброєю біля будівлі Кабінету Міністрів України в Києві.

Як розповіли в поліції Києва, на перехресті вулиці Грушевського та Садової бійці полку поліції особливого призначення №2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на пасажира таксі, який вийшов із салону у засобах індивідуального захисту – масці та бронежилеті.

Молодик рухався в напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція.

Для проведення перевірки його затримали.

Під час поверхневого огляду в чоловіка виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети. Чітко пояснити походження цих речей молодик не зміг, однак попередньо з'ясовано, що зброя належить його родичу. Аби встановити усі подробиці, затриманого доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події", – повідомляють правоохоронці.



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua



Фото: kyiv.npu.gov.ua