Біля Каїра знайшли унікальну гробницю віком 4,4 тис років

Вчені припускають, що вона належала жриці Хетпет, яка була близька до правління п'ятої династії фараонів

Археологи виявили на плато Гіза в Єгипті унікальну гробницю віком 4,4 тисячі років.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на єгипетське міністерство з питань старожитностей.

Згідно з повідомленням, гробниця, знайдена біля Каїра, розташовувалася поряд із некрополем, відомим як місце поховання Стародавнього царства.

Вчені припускають, що вона належала жриці Хетпет, яка була близька до правління п'ятої династії фараонів.

Зокрема, на гробниці, зробленій з глиняних цеглин, зображені сцени полювання та риболовлі.

Крім того, на фресках є дві мавпи. Перша збирає фрукти, а друга танцює.

Нагадаємо, у грудні археологи в єгипетському місті Луксор, що на річці Ніл, віднайшли у раніше не вивченій гробниці мумію віком 3,5 тисячі років.