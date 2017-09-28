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Біля Калинівки відновлено рух автомобілів і потягів

Залишається заблокованим переміщення літаків в радіусі 12 км від Калинівки
Після вибухів на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області станом на 11:00 28 вересня відновлено рух автомобілів і потягів біля Калинівки.
Біля Калинівки відновлено рух автомобілів і потягів Фото: Gleb Garanich / Reuters / kp.ua

Водночас залишається заблокованим переміщення літаків в радіусі 12 км від Калинівки, повідомляє ДержНС на сторінці у Facebook.

Зокрема, відкрито рух по трасі Житомир - Могилів-Подільський. Також відкрито рух залізничного транспорту на перегоні Сосонка-Калинівка.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

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28 09 2017 12:35
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