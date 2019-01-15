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Біля консульства Росії в Одесі сталася бійка з поліцією

Один з активістів облив фарбою співробітників Нацгвардії
Біля генерального консульства Росії в Одесі сталася бійка з поліцією.
Біля консульства Росії в Одесі сталася бійка з поліцією Фото: dumskaya.net

"Під час акції на підтримку наших військовополонених моряків, що проходила сьогодні біля стін генерального консульства РФ в Одесі, один з активістів вдався до хуліганських дій. Свою підтримку він намагався продемонструвати, кинувши банку з фарбою в паркан диппредставництва над шеренгою військових Національної гвардії України. Майже вся фарба потрапила на нацгвардійців замість паркану", - повідомив у Facebook радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

Поліцейські вирішили затримати хулігана. Інший учасник подій почав відтягувати поліцейських, заважаючи їм виконувати свої обов'язки.

У підсумку обох правопорушників забрали до відділку поліції для дачі пояснень. Вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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15 01 2019 13:36
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