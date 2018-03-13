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Біля кортежу прем'єра Палестини у секторі Газа стався вибух

Незначні поранення отримали п’ять осіб
Поряд з кортежем прем'єр-міністра Палестини Рамі Хамдалли, який здійснював візит до сектора Газа, стався вибух.
Біля кортежу прем Фото: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Про це повідомляє Bloomberg.

Вибух стався невдовзі після того як кортеж прем’єра в’їхав до Гази через пункт пропуску Ерез.

За попередніми даними, метою атаки був кортеж прем'єр-міністра Палестини Рамі Хамдалли і керівник розвідки в секторі Газа Маджид Фарадж. Обидва не постраждали.

Палестинський прем'єр продовжив шлях на відкриття довгоочікуваного проекту з очищення стічних вод у північній частині сектора.

"Рух за національне звільнення Палестини" (ФАТХ) вже заявив, що відповідальність за "боягузливу атаку" несе ХАМАС, який начебто мав на меті вбити Хамдаллу.

Внаслідок вибуху були пошкоджені три автомобілі з кортежу палестинського прем’єра – в них були вибиті вікна.

Незначні поранення отримали п’ять осіб, повідомляє Aljazeera.

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13 03 2018 12:57
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