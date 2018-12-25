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Біля Ковеля згорів автобус "Київ - Варшава"

На момент загоряння всередині було сім пасажирів і три члени екіпажу
Вночі 25 грудня на дорозі М-07 "Київ - Ковель" згорів двоповерховий автобус Neoplan, що виконував рейс із столиці України до Варшави.
Біля Ковеля згорів автобус "Київ - Варшава" Фото: ukrinform.ua

Пожежа сталася біля зупинки в селі Мар'янівка Ковельського району. На момент загоряння всередині було десять осіб: сім пасажирів і три члени екіпажу. Вони встигли покинути транспортний засіб самостійно, ніхто не постраждав, повідомила прес-служба ДержНС.

Автобус знищений. Його загасили протягом години, близько 4:02 ранку.

Пасажири вижили фактично випадково, повідомив один зі свідків події Євген Середа у Facebook.

"Ми з Мариною сиділи на перших місцях на другому поверсі, саме там, де почало горіти. Марина прокинулася і розбудила мене, я почав кричати: пожежа. І ми врятували людей. Ми втратили багато цінних речей, люди залишилися без документів і грошей, але то таке, ми реально надихалися продуктів горіння пластику, і роль відігравали секунди. І те, що милістю Божою прокинулася Марина", - написав він.

Також, у селі Яблуниця Івано-Франковської області в ніч на 23 грудня близько 3 години спалахнула пожежа в місцевому готелі "Простоквашино", в результаті якої загинула одна людина.

 
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25 12 2018 17:47
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