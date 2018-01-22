CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) перекинувся автобус, внаслідок чого двоє осіб постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Кривого Рогу перекинувся автобус: є постраждалі
За даними прес-служби ГУ ДержНС у Дніпропетровській області, водій не впорався з керуванням
Фото: Перший криворізький
Пасажирський автобус занесло на слизькій дорозі на трасі Дніпро - Миколаїв поблизу селища Софіївка. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся, передає "Укрінформ".
За даними прес-служби ГУ ДержНС у Дніпропетровській області, водій не впорався з керуванням. У салоні автобуса на той момент перебували 10 пасажирів. Двоє з них постраждали під час ДТП. Їх доставили в міську лікарню Кривого Рогу.
Нагадаємо, що пізно ввечері 26 грудня на 12-му кілометрі дороги "Митниця-Фастів" у Київській області перевернувся автобус із пасажирами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 01 2018 21:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles