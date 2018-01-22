Біля Кривого Рогу перекинувся автобус: є постраждалі

За даними прес-служби ГУ ДержНС у Дніпропетровській області, водій не впорався з керуванням

Біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) перекинувся автобус, внаслідок чого двоє осіб постраждали.

Пасажирський автобус занесло на слизькій дорозі на трасі Дніпро - Миколаїв поблизу селища Софіївка. Внаслідок цього транспортний засіб перекинувся, передає "Укрінформ".

За даними прес-служби ГУ ДержНС у Дніпропетровській області, водій не впорався з керуванням. У салоні автобуса на той момент перебували 10 пасажирів. Двоє з них постраждали під час ДТП. Їх доставили в міську лікарню Кривого Рогу.

Нагадаємо, що пізно ввечері 26 грудня на 12-му кілометрі дороги "Митниця-Фастів" у Київській області перевернувся автобус із пасажирами.