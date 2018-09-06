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Біля Києва ДТП: зіткнулися поштова вантажівка, маршрутка і тягач, - ВІДЕО

У бік Гостомеля утворився багатокілометровий затор
Під Києвом на Гостомельському шосе сталася ДТП за участю трьох автомобілів.
Біля Києва ДТП: зіткнулися поштова вантажівка, маршрутка і тягач, - ВІДЕО Фото: Київ Оперативний

"За словами водія автомобіля Пошти, його підрізав автомобіль Mercedes Sprinter і йому довелося застосувати екстрене гальмування, у цей час за ним їхав автобус, водій якого не встиг зреагувати і в'їхав у нього. В цей час за автобусом їхав сідельний тягач, який теж не встиг зупинитися і в'їхав в автобус", - повідомляє "Київ Оперативний".

В аварії ніхто серйозно не постраждав. Травмованим лікарі швидкої надали медичну допомогу на місці.

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09 06 2018 19:22
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