CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід Києвом на Гостомельському шосе сталася ДТП за участю трьох автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Києва ДТП: зіткнулися поштова вантажівка, маршрутка і тягач, - ВІДЕО
У бік Гостомеля утворився багатокілометровий затор
Фото: Київ Оперативний
"За словами водія автомобіля Пошти, його підрізав автомобіль Mercedes Sprinter і йому довелося застосувати екстрене гальмування, у цей час за ним їхав автобус, водій якого не встиг зреагувати і в'їхав у нього. В цей час за автобусом їхав сідельний тягач, який теж не встиг зупинитися і в'їхав в автобус", - повідомляє "Київ Оперативний".
В аварії ніхто серйозно не постраждав. Травмованим лікарі швидкої надали медичну допомогу на місці.
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09 06 2018 19:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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