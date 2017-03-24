Біля Києва викрили масштабну нарколабораторію

Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель

У Київській обл. правоохоронці викрили нарколабораторію з виготовлення марихуани.

"Потужну наркотеплицю в недобудованому будинку під Києвом обладнав 42-річний чоловік. Днями порушник мав намір зібрати "урожай". За продаж "товару" молодий чоловік планував отримати мільйон гривень", – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель. Наркоділок найближчим часом планував зібрати урожай і реалізувати його на "чорному ринку".

Вартість вилученого на нелегальному наркоринку становить близько мільйона гривень.

Нагадаємо, у жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.

Раніше у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.