Біля Києва викрили масштабну нарколабораторію
"Потужну наркотеплицю в недобудованому будинку під Києвом обладнав 42-річний чоловік. Днями порушник мав намір зібрати "урожай". За продаж "товару" молодий чоловік планував отримати мільйон гривень", – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.
Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель. Наркоділок найближчим часом планував зібрати урожай і реалізувати його на "чорному ринку".
Вартість вилученого на нелегальному наркоринку становить близько мільйона гривень.
Нагадаємо, у жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.
Раніше у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.
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