Біля ліцею Києва невідомий відкрив стрілянину: поранений учень

Невідомий раптово здійснив постріл у 15-річного юнака, після чого втік

У Святошинському районі Києва чоловік почав стрілянину на подвір’ї ліцею. Внаслідок цього був поранений один учень.

Інцидент стався на дворі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, коли переважна більшість дітей перебували всередині приміщення, - повідомила прес-служба поліції Києва.

Почувши постріли, люди вийшли на вулицю і побачили пораненого хлопця, який лежав на землі.

Невідомий раптово здійснив постріл у 15-річного юнака, після чого втік. Постраждалому надали першочергову медичну допомогу.

Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що 23-річний киянин здійснив постріл у ногу неповнолітнього із травматичного пістолета, на який є дозвільні документи. Причини його вчинку будуть встановлені під час досудового розслідування.

Зазаначимо, у четвер група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.