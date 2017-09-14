Біля ліцею Києва невідомий відкрив стрілянину: поранений учень
Інцидент стався на дворі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, коли переважна більшість дітей перебували всередині приміщення, - повідомила прес-служба поліції Києва.
Почувши постріли, люди вийшли на вулицю і побачили пораненого хлопця, який лежав на землі.
Невідомий раптово здійснив постріл у 15-річного юнака, після чого втік. Постраждалому надали першочергову медичну допомогу.
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці встановили, що 23-річний киянин здійснив постріл у ногу неповнолітнього із травматичного пістолета, на який є дозвільні документи. Причини його вчинку будуть встановлені під час досудового розслідування.
Зазаначимо, у четвер група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.
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