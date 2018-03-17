Біля львівського залізничного вокзалу зарізали чоловіка Громадян, які володіють інформацією про подію, просять зателефонувати на оперативну лінію "102"

На вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу у Львові виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Фото: google.com

У Залізничний відділ поліції повідомлення надійшло вчора, 16 березня, близько 22:30, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення. "За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Працівники поліції встановлюють особу чоловіка та обставини його смерті. Тіло скероване на судово-медичну експертизу. Просимо усіх, хто володіє інформацією про подію, зателефонувати на оперативну лінію "102" або звернутися у найближчий відділ поліції", – зазначили правоохоронці. Нагадаємо, в п'ятницю, 16 березня, в популярному київському закладі "Пузата хата" біля Контрактової площі виявили тіло чоловіка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію