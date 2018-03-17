Біля львівського залізничного вокзалу зарізали чоловіка
У Залізничний відділ поліції повідомлення надійшло вчора, 16 березня, близько 22:30, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення.
"За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Працівники поліції встановлюють особу чоловіка та обставини його смерті. Тіло скероване на судово-медичну експертизу. Просимо усіх, хто володіє інформацією про подію, зателефонувати на оперативну лінію "102" або звернутися у найближчий відділ поліції", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, в п'ятницю, 16 березня, в популярному київському закладі "Пузата хата" біля Контрактової площі виявили тіло чоловіка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?