Біля Маріуполя спіймали бойовика російського громадянства

Загалом у зоні АТО за день зафіксовано 30 обстрілів

На Маріупольському напрямку затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.

"На Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем Курганінська Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Загалом у зоні АТО за день зафіксовано 30 обстрілів. Двоє українських військових поранені.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Миколаївської області засудив до восьми з половиною років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".