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Біля Маріуполя спіймали бойовика російського громадянства

Загалом у зоні АТО за день зафіксовано 30 обстрілів
На Маріупольському напрямку затримано громадянина Російської Федерації, який є бойовиком одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.
Біля Маріуполя спіймали бойовика російського громадянства Фото: АР

"На Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем Курганінська Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Загалом у зоні АТО за день зафіксовано 30 обстрілів. Двоє українських військових поранені.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Миколаївської області засудив до восьми з половиною років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".

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18 01 2017 19:40
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