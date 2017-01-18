Біля Маріуполя спіймали бойовика російського громадянства
"На Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем Курганінська Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
Загалом у зоні АТО за день зафіксовано 30 обстрілів. Двоє українських військових поранені.
Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Миколаївської області засудив до восьми з половиною років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".
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