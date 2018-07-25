Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля Маріуполя трактор підірвався на міні під час польових робіт

Водія госпіталізовано з пораненням ноги
Поблизу Гранітного під час польових робіт на вибуховому пристрої підірвався трактор.
Біля Маріуполя трактор підірвався на міні під час польових робіт Фото:police.dn.ua

47-річного водія з осколковими пораненнями ноги госпіталізовано в лікарню Маріуполя, повідомляють на сайті поліції Донецької області.


Фото: police.dn.ua

"Відомо, що потерпілий працює механізатором в одного з місцевих фермерів. Того дня він виконував польові роботи і наткнувся на вибуховий пристрій", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.