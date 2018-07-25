Біля Маріуполя трактор підірвався на міні під час польових робіт

Поблизу Гранітного під час польових робіт на вибуховому пристрої підірвався трактор.

47-річного водія з осколковими пораненнями ноги госпіталізовано в лікарню Маріуполя, повідомляють на сайті поліції Донецької області.



Фото: police.dn.ua

"Відомо, що потерпілий працює механізатором в одного з місцевих фермерів. Того дня він виконував польові роботи і наткнувся на вибуховий пристрій", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.