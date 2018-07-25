CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу Гранітного під час польових робіт на вибуховому пристрої підірвався трактор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Маріуполя трактор підірвався на міні під час польових робіт
Водія госпіталізовано з пораненням ноги
Фото:police.dn.ua
47-річного водія з осколковими пораненнями ноги госпіталізовано в лікарню Маріуполя, повідомляють на сайті поліції Донецької області.
Фото: police.dn.ua
"Відомо, що потерпілий працює механізатором в одного з місцевих фермерів. Того дня він виконував польові роботи і наткнувся на вибуховий пристрій", - повідомили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.
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25 07 2018 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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