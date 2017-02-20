Біля Майдану затримали хлопця з гранатою

Небезпечний предмет відразу накрили ящиком, а територію навколо обгородили до завершення перевірки

На фільтраційному посту з боку Європейської площі в центрі Києва затримали хлопця з гранатою РГД-5.

На сайті поліції Києва повідомляють, що близько 11:30 19-річний киянин під час поверхневого огляду намагався втекти, однак його затримали і виявили в кишені гранату РГД-5 з запалом.

Небезпечний предмет відразу накрили ящиком, а територію навколо обгородили до завершення перевірки.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

За даними медиків, кількість постраждалих у зіткненнях на Майдані – близько 10 осіб.

Під час сутичок побили нардепа Єгора Соболєва. Згодом з'явилася інформація, що Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.