Біля Мосула знайшли масове поховання жертв "Ісламської держави"

У в'язниці в Бадуші знайшли тіла близько п'яти сотень жертв

Шиїтське збройне формування "Хашед аш-Шаабі", яке підтримує армію Іраку в операції зі звільнення Мосула, заявило про виявлення поблизу міста масового поховання жертв бойовиків "Ісламської держави".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Учасники формування виявили "велике масове поховання з рештками близько 500 цивільних в'язнів (у в'язниці в селі Бадуші – Ред.), яких стратили банди (ісламістів – Ред.)", – йдеться в повідомленні "Хашед аш-Шаабі".

У "Хашед аш-Шаабі" не уточнили, яким чином вони вийшли на вказану кількість жертв, однак вона відповідає попереднім даним правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). Згідно з даними HRW, 10 липня 2014 року в тюрмі в Бадуші ісламісти поставили на коліна перед яром до 600 в'язнів і розстріляли.

За даними одного з іракських депутатів, у в'язниці перебували також понад 500 жінок-єзидів, яких бойовики ІД взяли в полон. В іракській армії зазначили, що підрозділи "Хашед аш-Шаабі" були серед сил, які відбили в'язницю в ісламістів.

Нагадаємо, 8 березня 75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.