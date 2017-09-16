Біля одеської міськради бійка і вибух, поліція застосувала газ, – ФОТО, ВІДЕО

Люди обіцяють стояти, поки не прийде міський голова Одеси

Під Одеською міськрадою сталася бійка, поліція застосувала газ.

За інформацією видання "Думська", після 19:00 активісти зробили другу спробу штурму міськради, намагалися вибити скло в дверях.

Поліція застосувала газ і відтіснила штурмуючих.

Після цього вибухнула світлошумова граната.

"Була жорстка бійка між муніципалами і патріотами. Їх розняли бійці Нацгвардії, які відокремили сторони одна від одної. Щось кинули в начальника ГУНП генерала Головіна. Всі кашляють через газ", – пише видання.

Разом з тим, як повідомляє "Радіо Свобода", на акцію протесту проти халатності міської влади вийшли одесити, родини яких прямо не зачепила трагедія в муніципальному дитячому таборі "Вікторія", разом із батьками дітей, що були в цьому таборі.

Коли люди спробували зайти до будівлі, сталася штовханина з муніципальною службою охорони. Розбито вхідні двері міськради. Люди обіцяють стояти, поки не прийде міський голова Одеси Геннадій Труханов.



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net



Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".