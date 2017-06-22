Біля Одеси до смерті забили турецького бізнесмена

Національна поліція затримала трьох громадян однієї з країн колишнього СРСР, яких підозрюють у вбивстві бізнесмена-турка під Одесою.

Один з них працював на підприємця і знав, що в того багато грошей. Домовившись із двома спільниками, він прийшов додому до бізнесмена о пів на другу ночі.

Потрапивши у квартиру, злочинці почали бити підприємця, після чого зв'язали і почали катувати. У будинку вони знайшли тільки 300 доларів і iPhone. Після цього вони вивезли бізнесмена в багажнику за місто, щоб залякати ще більше, і продовжили катувати там. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Паралельно компаньйонові турка почали надсилати повідомлення з вимогою виплатити 60 тисяч доларів. Чоловік звернувся в поліцію.

У результаті проведених оперативних заходів підозрюваних затримано: двох - в Одесі, третього - в Києві. Вони зізналися, що вбили бізнесмена і закопали тіло в лісосмузі в Овідіопольському районі.

Їм оголошено підозру за чотирма статтями: розбій (ч.4 ст.187), викрадення людини (ч.3 ст.146), вимагання (ч.4 ст.189), вбивство (п.п.3, 12 ч.2 ст.115).

Нагадаємо, у травні у Тячеві Закарпатської області застрелили бізнесмена.