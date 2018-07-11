Біля Одеси спалахнула масштабна пожежа на олієпереробному заводі, - ОНОВЛЕНО (фото, відео)
За інформацією видання "Думская", на територію заводу, який займається виробництвом олій, нікого не пропускають. Спочатку через паркан було видно тільки дим, проте потім стало видно вогонь.
На місце прибули понад десять пожежних машин, зокрема з Одеси, швидка допомога, поліція.
За уточненою інформацією, сталося загоряння олії в компресорній. Станом на 20:00 площа пожежі становила 40 квадратних метрів, а через годину - вже 1500 кв. м. Проводиться евакуація персоналу заводу.
До гасіння залучено 22 одиниці техніки та 75 осіб, створено три оперативні ділянки та штаб. До місця НП відправлено два пожежні потяги.
У зв'язку із загрозливими масштабами пожежі людей евакуюють і з усіх підприємств, розташованих поблизу. З "Вілмара" у цей час вивозять ємності з олією.
На початку пожежі існувала загроза вибуху, оскільки на території заводу перебувала семитонна ємність з аміаком. Зараз її вже прибрали.
Оновлення 00:03. Рятувальники локалізували пожежу в с. Нові Білярі на території заводу ТОВ "Дельта Вілмар", загрози поширення вогню або вибуху наразі немає, інформує прес-служба Одеської ОДА.
За даними ГУ ДержНС в Одеській області, загоряння олії виникло в приміщенні компресорного заводу. На місці пожежі рятувальники оперативно розгорнули штаб пожежогасіння, здійснено відправлення цистерн з олією. Водночас адміністрація заводу здійснила евакуацію персоналу заводу.
Для локалізації вогню було залучено 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 рятувальників. Загальна площа загоряння становить 1,5 тис. кв. метрів.
Загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі з'ясовують.
Ситуація перебуває на контролі ДержНС. Загрози поширення вогню немає. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано.
Станом на ранок 7 листопада рятувальники загасили пожежу на підприємстві "Дельта Вілмар" поблизу Одеси. Жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучали 134 людини особового складу та 24 одиниці техніки, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У структуру компанії ТОВ "Дельта Вілмар" входить два заводи: з переробки тропічних олій і з переробки олійних культур, а також комплекс з перевалки рослинних олій в порту "Южний". Всі підприємства розташовані в с. Нові Білярі, що за 30 км від Одеси.
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