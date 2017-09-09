Біля окупованої Феодосії підірвали однотонну міну Снаряд часів Другої світової війни перебував у 400 метрах від берега

Фахівці "Головного управління МНС Росії" в анексованому Криму знешкодили виявлену в акваторії Чорного моря в районі Феодосії авіабомбу вагою в 1000 кілограм.

Фото: mchs.gov.ru

Снаряд перебував у 400 метрах від берега на глибині 13 метрів. Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет як німецьку авіаційну донну міну часів Великої Вітчизняної війни німецького виробництва вагою 1000 кг (маркування LMB-1000). За словами рятувальників, з прилеглого до виявленого боєприпасу пляжу були евакуйовані близько 200 відпочивальників. "З огляду на сприятливі погодні умови і технічні характеристики боєприпасу було прийнято рішення провести операцію зі знищення авіаційної донної міни на місці її виявлення – у воді", – заявив "начальник Головного управління МНС Росії по Криму" Сергій Шахов. Нагадаємо, німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.

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