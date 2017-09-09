Біля окупованої Феодосії підірвали однотонну міну
Снаряд перебував у 400 метрах від берега на глибині 13 метрів.
Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет як німецьку авіаційну донну міну часів Великої Вітчизняної війни німецького виробництва вагою 1000 кг (маркування LMB-1000).
За словами рятувальників, з прилеглого до виявленого боєприпасу пляжу були евакуйовані близько 200 відпочивальників.
"З огляду на сприятливі погодні умови і технічні характеристики боєприпасу було прийнято рішення провести операцію зі знищення авіаційної донної міни на місці її виявлення – у воді", – заявив "начальник Головного управління МНС Росії по Криму" Сергій Шахов.
Нагадаємо, німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа