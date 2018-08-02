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Біля Олімпійського селища в Південній Кореї сталась пожежа

Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги
У Каннині (Південна Корея) поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа.
Біля Олімпійського селища в Південній Кореї сталась пожежа Фото: twitter.com/thiloneumann

Про це повідомляє The Mirror.

Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги.

Займання почалося біля висотної будівлі, яка споруджується.

1 лютого у південнокорейських містах Пхьончхан та Каннин офіційно відкрили селища, де під час зимової Олімпіади-2018 проживатимуть 2900 спортсменів.

Олімпійські ігри в Пхйончхані відкриються 9 лютого. Вже наступного дня, 10 лютого, будуть розіграні перші комплекти нагород, у тому числі і в біатлоні, в жіночому спринті на 7,5 кілометра.

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08 02 2018 16:26
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