CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Каннині (Південна Корея) поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Олімпійського селища в Південній Кореї сталась пожежа
Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги
Фото: twitter.com/thiloneumann
Про це повідомляє The Mirror.
Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги.
Займання почалося біля висотної будівлі, яка споруджується.
1 лютого у південнокорейських містах Пхьончхан та Каннин офіційно відкрили селища, де під час зимової Олімпіади-2018 проживатимуть 2900 спортсменів.
Олімпійські ігри в Пхйончхані відкриються 9 лютого. Вже наступного дня, 10 лютого, будуть розіграні перші комплекти нагород, у тому числі і в біатлоні, в жіночому спринті на 7,5 кілометра.
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08 02 2018 16:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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