Біля Олімпійського селища в Південній Кореї сталась пожежа Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги

У Каннині (Південна Корея) поруч з Олімпійським селищем почалася велика пожежа.

Фото: twitter.com/thiloneumann

Про це повідомляє The Mirror. Журналісти, які перебувають у цьому районі, повідомили, що місцева влада оголосила сигнал тривоги. Займання почалося біля висотної будівлі, яка споруджується. 1 лютого у південнокорейських містах Пхьончхан та Каннин офіційно відкрили селища, де під час зимової Олімпіади-2018 проживатимуть 2900 спортсменів. Олімпійські ігри в Пхйончхані відкриються 9 лютого. Вже наступного дня, 10 лютого, будуть розіграні перші комплекти нагород, у тому числі і в біатлоні, в жіночому спринті на 7,5 кілометра.

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