Біля парламенту Німеччини у присутності Меркель затримали підозрілого чоловіка Правоохоронці притиснули чоловіка до землі саме в той момент, коли канцлерка сідала до автомобіля

Німецька поліція затримала невідомого під будівлею парламенту, коли звідти виходила канцлерка Ангела Меркель.

Фото: welt.de

Інцидент стався невдовзі після того як члени Бундестагу підтримали кандидатуру Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини, повідомляє Die Welt. Поліція затримала чоловіка, який щось голосно кричав не німецькою мовою. Правоохоронці притиснули чоловіка до землі саме в той момент, коли новообрана канцлерка сідала до автомобіля, щоб поїхати до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причини інциденту лишаються невідомі. Нагадаємо, що депутати Бундестагу знову обрали лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Німеччини.

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