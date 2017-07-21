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Біля Печерського суду знову побилися депутати з Радикальної партії і БПП

В суді сьогодні розглядається справа щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка
У Печерському суді Києва сьогодні о 10 ранку розпочався розгляд справи щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Представники Радикальної партії і БПП влаштували штовханину перед входом в будівлю.
Біля Печерського суду знову побилися депутати з Радикальної партії і БПП Олег Ляшко. Фото: Еспресо

"Під будівлею суду сталася штовханина, оскільки Ляшка очікував депутат БПП Сергій Каплін та інші депутати з цієї фракції. Вони принесли півня, на якому було написано ім'я Ляшка, кидали в нього гроші, намагалися облити водою. Незважаючи на це, голові "радикалів" все ж таки вдалося пройти до зали суду", - йдеться в повідомленні "Еспресо.TV".

До суду прийшли колеги Ляшка: нардепи Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько і Андрій Лозовий.

Зазначимо, лідера радикалів звинувачують у тому, що він суміщав депутатську діяльність з роботою головним редактором газети "Політика", а також в наданні завідомо неправдивих свідчень.

Нагадаємо, що у вівторок під Печерським судом сталася сутичка між депутатом від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука і нардепоп від БПП Сергієм Капліним.

Додамо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

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21 07 2017 12:46
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