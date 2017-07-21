Біля Печерського суду знову побилися депутати з Радикальної партії і БПП
"Під будівлею суду сталася штовханина, оскільки Ляшка очікував депутат БПП Сергій Каплін та інші депутати з цієї фракції. Вони принесли півня, на якому було написано ім'я Ляшка, кидали в нього гроші, намагалися облити водою. Незважаючи на це, голові "радикалів" все ж таки вдалося пройти до зали суду", - йдеться в повідомленні "Еспресо.TV".
До суду прийшли колеги Ляшка: нардепи Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько і Андрій Лозовий.
Зазначимо, лідера радикалів звинувачують у тому, що він суміщав депутатську діяльність з роботою головним редактором газети "Політика", а також в наданні завідомо неправдивих свідчень.
Нагадаємо, що у вівторок під Печерським судом сталася сутичка між депутатом від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука і нардепоп від БПП Сергієм Капліним.
Додамо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.
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