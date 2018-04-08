Біля Полтави добу не можуть загасити пожежу на звалищі

З учорашнього вечора рятувальники продовжують гасіння звалища твердих побутових відходів біля Полтави.

"3 серпня о 18:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району. На місце події було спрямовано чергові відділення 3-ї, 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС України у Полтавській області.

Пожежу локалізували. Участь у ліквідації сьогодні беруть 20 рятувальників і п'ять одиниць техніки. Причина пожежі наразі невідома.

Площа пожежі становить 0,05 га. Глибина прогорянь до 0,5 м. Загрози населеним пунктам немає, заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше під Миколаєвом загорілося головне міське звалище.