Біля Полтави добу не можуть загасити пожежу на звалищі
"3 серпня о 18:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському звалищі твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району. На місце події було спрямовано чергові відділення 3-ї, 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС України у Полтавській області.
Пожежу локалізували. Участь у ліквідації сьогодні беруть 20 рятувальників і п'ять одиниць техніки. Причина пожежі наразі невідома.
Площа пожежі становить 0,05 га. Глибина прогорянь до 0,5 м. Загрози населеним пунктам немає, заявили у відомстві.
Нагадаємо, раніше під Миколаєвом загорілося головне міське звалище.
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