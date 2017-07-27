Біля Полтави на заправці вибухнув газовий балон, є постраждалий Чоловік отримав відкритий перелом гомілки

У середу, 26 липня, в Полтавській області на метановій автозаправній станції стався вибух, у результаті якого постраждала одна людина.

Фото: vidomosti-ua.com

Керівник місцевої поліції Олег Бех розповів, що вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному з приватних підприємств. У результаті вибуху 48-річний водій отримав відкритий перелом гомілки. Його госпіталізували в міську лікарню. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції у Facebook. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу. Нагадаємо, 21 липня житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда.

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