CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 26 липня, в Полтавській області на метановій автозаправній станції стався вибух, у результаті якого постраждала одна людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Полтави на заправці вибухнув газовий балон, є постраждалий
Чоловік отримав відкритий перелом гомілки
Фото: vidomosti-ua.com
Керівник місцевої поліції Олег Бех розповів, що вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному з приватних підприємств.
У результаті вибуху 48-річний водій отримав відкритий перелом гомілки. Його госпіталізували в міську лікарню. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції у Facebook.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 21 липня житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда.
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27 07 2017 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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