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Біля Полтави на заправці вибухнув газовий балон, є постраждалий

Чоловік отримав відкритий перелом гомілки
У середу, 26 липня, в Полтавській області на метановій автозаправній станції стався вибух, у результаті якого постраждала одна людина.
Біля Полтави на заправці вибухнув газовий балон, є постраждалий Фото: vidomosti-ua.com

Керівник місцевої поліції Олег Бех розповів, що вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному з приватних підприємств.

У результаті вибуху 48-річний водій отримав відкритий перелом гомілки. Його госпіталізували в міську лікарню. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції у Facebook.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 21 липня житель села біля Полтави загинув від вибуху артилерійського снаряда.

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27 07 2017 14:13
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