Біля Помпеїв знайшли рештки коня в упряжці
Ймовірно, коня підготували до того, аби він допомагав жителям міста, які рятувалися від виверження Везувію, повідомляє BBC.
Останки тварини знайшли у Віллі Містерій — заміській віллі часів Стародавнього Риму на околиці міста Помпеї.
Археологи заявили, що знайшли рештки породистого коня. На ньому було седло, а також дерев’яне та бронзове стремено. Поруч знайшли також два інших породистих коні.
Руїни давньоримського міста Помпеї розташовані в межах сучасної комуни Помпеї в Італії неподалік Неаполя. Давнє місто загинуло в 79 році через виверження вулкана Везувій. Під час розкопок міста археологи знайшли багато історичних знахідок, які зберігаються в Національному археологічному музеї в Неаполі. Нині руїни міста відвідують сотні туристів.
Також, у Єгипті археологи виявили десятки котячих мумій і рідкісну колекцію муміфікованих жуків-скарабеїв у семи саркофагах, деяким з яких більше 6 тисяч років.
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