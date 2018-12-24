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Біля Помпеїв знайшли рештки коня в упряжці

Учені вважають це рідкісною цінною знахідкою
Археологи знайшли біля стін міста Помпеї рештки коня в упряжці.
Біля Помпеїв знайшли рештки коня в упряжці Фото: EPA

Ймовірно, коня підготували до того, аби він допомагав жителям міста, які рятувалися від виверження Везувію, повідомляє BBC.

Останки тварини знайшли у Віллі Містерій — заміській віллі часів Стародавнього Риму на околиці міста Помпеї.

Археологи заявили, що знайшли рештки породистого коня. На ньому було седло, а також дерев’яне та бронзове стремено. Поруч знайшли також два інших породистих коні.

Руїни давньоримського міста Помпеї розташовані в межах сучасної комуни Помпеї в Італії неподалік Неаполя. Давнє місто загинуло в 79 році через виверження вулкана Везувій. Під час розкопок міста археологи знайшли багато історичних знахідок, які зберігаються в Національному археологічному музеї в Неаполі. Нині руїни міста відвідують сотні туристів. 

Також, у Єгипті археологи виявили десятки котячих мумій і рідкісну колекцію муміфікованих жуків-скарабеїв у семи саркофагах, деяким з яких більше 6 тисяч років.

 
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24 12 2018 12:09
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