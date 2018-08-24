Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний

У с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки

24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.

"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив у п'ятницю глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз у Facebook.

За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.

"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.