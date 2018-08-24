CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний
У с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки
Фото: EPA/UPG
"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив у п'ятницю глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз у Facebook.
За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.
"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА.
Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.
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