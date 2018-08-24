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Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний

У с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки
24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.
Біля Попасної від обстрілу бойовиків загинув цивільний Фото: EPA/UPG

"Це сталося біля 5 ранку, снаряд влучив прямо в будинок, де мешкала родина загиблого. Чоловік 1983 р.н. помер від отриманих поранень. У нього залишилася дружина та двоє дітей", - повідомив у п'ятницю глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз у Facebook.

За даними Гарбуза, внаслідок артобстрілу с.Врубівка пошкоджено шкільні приміщення та 4 двоповерхові будинки.

"Ворог продовжує загострювати ситуацію по всьому Луганському напрямку, особливо біля Кримського. Наші захисники мужньо утримують позиції", - додав глава облВЦА. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.

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24 08 2018 12:36
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