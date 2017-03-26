Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція на підтримку затриманих в Мінську, – ФОТО, ВІДЕО На акцію зібралося більше 50 осіб

Люди з плакатами прийшли до посольства Білорусі в Києві, щоб підтримати білорусів, напередодні затриманих на Дні Волі в Мінську.

Фото: unian.ua

Про це повідомляє УНІАН. На акцію зібралося більше 50 осіб. Люди тримали в руках плакати з написами "Живе Білорусь", "За нашу і вашу свободу", "Лукашенко – головний дармоїд".

Фото: unian.ua

Фото: unian.ua

Фото: unian.ua

Фото: Олег Богачук Нагадаємо, у Мінську 26 березня люди вийшли на вулиці проти вчорашніх затримань. Міліція затримала 20 осіб. Раніше Європейський союз засудив дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.

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