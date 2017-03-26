Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція на підтримку затриманих в Мінську, – ФОТО, ВІДЕО

На акцію зібралося більше 50 осіб
Люди з плакатами прийшли до посольства Білорусі в Києві, щоб підтримати білорусів, напередодні затриманих на Дні Волі в Мінську.
Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція на підтримку затриманих в Мінську, – ФОТО, ВІДЕО Фото: unian.ua

Про це повідомляє УНІАН.

На акцію зібралося більше 50 осіб. Люди тримали в руках плакати з написами "Живе Білорусь", "За нашу і вашу свободу", "Лукашенко – головний дармоїд".


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: unian.ua


Фото: Олег Богачук

Нагадаємо, у Мінську 26 березня люди вийшли на вулиці проти вчорашніх затримань. Міліція затримала 20 осіб.

Раніше Європейський союз засудив дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.