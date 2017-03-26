CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛюди з плакатами прийшли до посольства Білорусі в Києві, щоб підтримати білорусів, напередодні затриманих на Дні Волі в Мінську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція на підтримку затриманих в Мінську, – ФОТО, ВІДЕО
На акцію зібралося більше 50 осіб
Фото: unian.ua
Про це повідомляє УНІАН.
На акцію зібралося більше 50 осіб. Люди тримали в руках плакати з написами "Живе Білорусь", "За нашу і вашу свободу", "Лукашенко – головний дармоїд".
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: unian.ua
Фото: Олег Богачук
Нагадаємо, у Мінську 26 березня люди вийшли на вулиці проти вчорашніх затримань. Міліція затримала 20 осіб.
Раніше Європейський союз засудив дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.
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