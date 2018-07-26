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Біля посольства США в Пекіні стався вибух

Інформації про постраждалих поки немає
Біля посольства США в столиці Китаю Пекіні стався вибух.
Біля посольства США в Пекіні стався вибух Фото: з відкритих джерел

Китайські державні ЗМІ повідомляють про спробу жінки вчинити самоспалення біля будівлі, передає Reuters. Жінку затримали. Видання Global Times також підтвердило, що поліція забрала жінку, яка облила себе бензином. Однак наголошується, що невідомо, чи пов'язані два випадки.

На відео і фотографіях, ймовірно знятих на місці події, видно дим. Інформації про постраждалих поки немає.

За даними Radio Free Asia, очевидці заявили, що людина планувала викинути на територію посольства США саморобний вибуховий пристрій, однак він вибухнув біля неї, пошкодивши машину поліції.

Американське дипломатичне представництво розташоване в Пекінському районі Чаоян (Chaoyang), поблизу нього також розташовується посольства Ізраїлю та Південної Кореї.

Нагадаємо, що в Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.

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26 07 2018 09:50
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