Біля Ради чоловіка затримали за спробу вдарити нардепа
Як повідомляють у поліції, група осіб провокувала бійку біля будівлі парламенту, а один з них намагався вдарити народного депутата.
"Правоохоронці одразу відреагували на інцидент та відтіснили правопорушника. Його доставили до територіального управління поліції для надання пояснень", – зазначили правоохоронці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
Нагадаємо, водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.
Позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції.
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