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Біля Ради чоловіка затримали за спробу вдарити нардепа

Слідчі розпочали кримінальне провадження
12 липня правоохоронці затримали учасника акцій протесту під Верховною Радою, який намагався вдарити народного депутата.
Біля Ради чоловіка затримали за спробу вдарити нардепа Фото: mvs.gov.ua

Як повідомляють у поліції, група осіб провокувала бійку біля будівлі парламенту, а один з них намагався вдарити народного депутата.

"Правоохоронці одразу відреагували на інцидент та відтіснили правопорушника. Його доставили до територіального управління поліції для надання пояснень", – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.

Позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції.

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12 07 2018 23:20
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