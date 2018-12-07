Біля Ради чоловіка затримали за спробу вдарити нардепа

12 липня правоохоронці затримали учасника акцій протесту під Верховною Радою, який намагався вдарити народного депутата.

Як повідомляють у поліції, група осіб провокувала бійку біля будівлі парламенту, а один з них намагався вдарити народного депутата.

"Правоохоронці одразу відреагували на інцидент та відтіснили правопорушника. Його доставили до територіального управління поліції для надання пояснень", – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.

Позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції.